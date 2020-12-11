TEMSA konkordatodan çıktı, yeni dönem başladı

TEMSA, geçtiğimiz günlerde finansal olarak sağlıklı bir yapıya kavuşması nedeniyle kendi isteğiyle bu süreçten feragat etmiş ve ilgili mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, 11 Aralık’ta verdiği kararla TEMSA’nın konkordato sürecinin sonlandırılmasına hükmederken, hisseleri Sabancı Holding-PPF Group ortaklığına devredilen TEMSA için de yeni bir dönem başlamış oldu.

KENDİ İSTEĞİMİZLE



TEMSA, geçtiğimiz ekimde Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumuyla ‘Finansal Yeniden Yapılandırma’ konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma da resmen yürürlüğe girmiş oldu. TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Yeni ortaklık yapısıyla, TEMSA’nın sağlıklı ve sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşması birincil hedefimizdi. Konkordato sürecinin tamamlanmasına daha uzun süre olmasına rağmen, kendi isteğimizle bu süreci tamamen geride bıraktık” dedi. Ziraat Bankası Kurumsal Şube Bankacılığı Bölüm Başkanı S. Elçin Özen de, “TEMSA’nın, ekonomiye katkı sağlamaya devam edecek olması en büyük motivasyon kaynağımız oldu” dedi.

BATARYADA YERLİ ÜRETİM



Doğancıoğlu, şöyle devam etti: “Konkordato sürecinin sona ermesini, TEMSA’nın eski parlak günlerine dönüşünün ilk adımı olarak görüyoruz. Akıllı şehirler ve elektrikli araçlardaki deneyimimizi ve sanayi gücümüzü dünyaya ihraç ederken, kendi bataryalarımızı üretmeye başlamanın gururunu yaşıyoruz. TEMSA’yı özellikle yurtdışı pazarlarda çok daha etkin bir şirket haline getireceğiz.”