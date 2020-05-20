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  3. Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur Temmuz zam oranı 2020 ne olacak?

Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur Temmuz zam oranı 2020 ne olacak?

Temmuz emekli zammı ne kadar olacak" Emekli ve memur Temmuz zam oranı 2020 ne olacak"

Temmuz emekli zammı için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur Temmuz zam oranı 2020 ne olacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam beklentisi içerisindeler. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. İşte tüm merak edilenler..

Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur Temmuz zam oranı 2020 ne olacak? gibi soruların yanıtları tüm zam bekleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam almayı bekliyorlar. Emekli ve memur maaş zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temmuz zammı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacaklar. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

GÖZLER TEMMUZ ZAMMINA ÇEVRİLDİ

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.

Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.


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