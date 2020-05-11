Temel İhtiyaç Kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi sorgulama nereden yapılır? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank başvuru ekranı!

Temel İhtiyaç Kredi'si hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurularına 4.5 milyondan fazla vatandaş başvuru yaptı. Temel İhtiyaç Kredi başvurusu nasıl yapılır? Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde hayata geçirilen ihtiyaç kredisi kamu bankaları tarafında veriliyor. 6 ay ertelemeli Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç kredisi sorgulama nereden yapılır? 36 ay vade ve 6 ay ertelemeli kredi imkanı tanınan ihtiyaç kredisi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

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10 BİN TL TEMEL İHTİYAÇ KREDİ ŞARTLARI NE?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilecek. Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.