Temel ihtiyaç desteği kredisi sonuçları ne zaman açıklanır? Temel ihtiyaç desteği nedir?

Temel ihtiyaç desteği kredisi yoğun ilgi görüyor. Bakan Albayrak "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık." diyerek desteği duyurmuştu. 1 Nisan'da başvuruların başladığı temel ihtiyaç desteği kredisi sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ NEDİR?

Orta ve düşük gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi ödemelerinin karşılanabilmesine yönelik olarak geliştirilmiş bir finansman ürünüdür.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ NE KADAR?

Maksimum kullandırılabilecek destek tutarı: 10 bin TL.

Vade: 6 ay ödemesiz toplam 36 ay

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor.

HANGİ BANKALARA BAŞVURULUYOR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, temel ihtiyaç kredisiyle ilgili şu bilgilendirmede bulundu:“Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz 10.000,-TL’ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli, Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir.

GERİ ÖDEME NASIL?

10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.