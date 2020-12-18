Tekstilde Türk girişimciler inovasyonda sınır tanımıyor! Zeytin çekirdeğinden deri havayı temizleyen perde

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) her yıl düzenlediği yarışma tekstil ve hazır giyimde bu yıl birbirinden ilginç buluşlara sahne oldu. Techxtile Start-Up Challenge adıyla düzenlenen etkinlikte görücüye çıkan yeni projeler arasında zeytin çekirdeğinden deri ve havayı temizleyen perde de bulunuyor. 13 projenin yarıştığı finalde bireysel kategoride birinciliği ‘zeytin çekirdeğinden deri’ üretimi projesi ile Duygu Yılmaz kazanırken, kurumsal kategoride ‘Biyobozunur Maske’ projesi ile Polyteks ipi göğüsledi. Aynı kategoride Berteks geliştirdiği koku absorblayıcı ve hava temizleyici teknik kumaşla ikinci oldu.

174 PROJE KATILDI



Skype’ın kurucusu Jonas Kjellberg’ın da katıldığı programda konuşan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, TechXtile Start-Up Challenge’ın en büyük tekstil girişimcilik programı olduğunu belirterek “Bu yıl pandemiye rağmen tam 174 proje başvurusu aldık. Başvuru sayımız yüzde 66 artışla patlama yaşadı” dedi. Engin başvuranların 64’ünün kadın olduğunu da söyledi.

TİCARİLEŞİYOR



Engin, bu yılki başvurularda yaşadığımız pandeminin etkisinin fazlasıyla hissedildiğine işaret ederek “11 adayımız, pandemiye dönük proje sundu. 11 yılda 2.400’e yakın proje elimize ulaşırken, yüzde 5’i ticarileşti” dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise bu fikirlerin sermaye ile buluştuğuna dikkat çekti.

BİYOBOZUNUR MASKE

Yıkanabilir ve biyobozunur özellikli bu maske doğada kayboluyor.

VEGANLARA ÖZEL DERİ

Zeytin çekirdeği atığı olan prinadan üretilen deri rakiplerine göre daha uygun maliyetli.

KOKU DÜŞMANI KUMAŞ

Berteks Tekstilin ürettiği bu kumaş hem kokuyu yok ediyor hem de havayı temizliyor.

BİREYSEL KATEGORİDE ÖDÜL ALANLAR



1. Duygu Yılmaz: Zeytin çekirdeği atığından deri üretti. Vegan kullanıcılardan talep görmesi bekleniyor..

2. Cansu Yanık ve Ceren Danış: Tekstil atıklarının geri dönüştürülmesi olan kapalı bir sistem geliştirdi.

3. Sait Yılmaz: Çek-koy özellikli site geliştirdi. Selçuk Şireci: Numune üretiminde % 80 kâr etti.

İLK 3 KURUMSAL PROJE



1. Polyteks: Biyobozunur (doğada kaybolan) yıkanabilir antiviral maske.

2. Berteks Tekstil: Ev tekstilinde koku absorblayıcı hava temizleyici teknik tekstil kumaş.

3. Yeşim Tekstil: Ysmguard Projesi.