'Teknolojide üretim üssü olmak için nükleer şart'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye için nükleer enerjinin hem ileri teknoloji hem de çevresel politikalar açısından kritik olduğunu söyledi. Dönmez, “Nükleer enerjiyi sadece elektrik üretimi olarak görmüyoruz. Sağlık, endüstri, ulaştırma, haberleşme, uzay teknolojileri gibi ileri teknoloji alanlarda söz sahibi olmak, teknolojide üretim üssü olmak istiyorsak, nükleer enerjiyi Türkiye’ye getirmek zorundayız” dedi. Dönmez, ‘Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yaklaşık 70 yıllık nükleer yolculuğunda geçen yıl önemli bir kavşağın atlandığını söyledi. Nükleerin Türkiye için güç, medeniyet, ileri teknoloji göstergesi olduğunu vurgulayan Dönmez, “Bugün dünyada halen 449 reaktör işletme halinde ve 54 nükleer reaktörün de inşası devam ediyor" dedi.

Milli üretim artmalı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da, şunları söyledi: “Jeopolitikanın enerjiyle bu kadar iç içe geçtiği bir dönem daha görmedim. O yüzden, ülkeler kendi ulusal ve milli üretimlerini ne kadar artırırlarsa o kadar yararlı olacaktır. Türkiye’nin hem yenilenebilir hem nükleer enerjiye ihtiyacı var.”

Elektrik talebi katlanacak

dönmez, "Gelişmiş ekonomilerde, nükleer enerji, elektrik üretiminin yüzde 18’ini oluştururken en düşük karbonlu elektrik kaynağı olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, Türkiye’nin 2030’a kadar elektrik talebinin bugünkünün yaklaşık 2 katı artacağı ve 500 teravatsaat seviyesine yaklaşacağı bilgisini paylaştı.

88 öğrenci Akkuyu’da

Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda çalışmak üzere Rusya’ya eğitime gönderilen 88 öğrencinin mezun olup, iş başı yaptığı bilgisini veren Dönmez, “156’sı halen eğitimlerine devam ediyor. 25 öğrencimizi de yüksek lisansa göndereceğiz” dedi.