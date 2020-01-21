TEKNOFEST güneşi bu yıl Gaziantep'ten yükseliyor

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Türkiye’nin ‘milli teknoloji hamlesi’ hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen TEKNOFEST, İstanbul’dan sonra bu yıl ilk kez Anadolu’yla buluşuyor ve milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep’te düzenleniyor. İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST 2020’nin tanıtımında konuşan T3 Vakfı Müteveli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 3’üncüsü düzenlenen festivalin Gaziantep’e taşınmasına karar verildiğini söyledi. Bayraktar, İstanbul’a gelme imkanı olmayan gençleri düşünerek, etkinliği Anadolu’da düzenleme kararı aldıklarını anlattı.

SENEYE İSTANBUL’DA

Bayraktar, “Amacımız havacılık ve teknoloji heyecanını daha çok gencin yüreğine düşürmek. Milli teknoloji hamlesine gönül veren milyonları 22-27 Eylül’de Gaziantap Havalimanı’na bekliyoruz” dedi. Bayraktar, festivalin bundan sonra bir yıl İstanbul’da bir yıl Anadolu’da olacağını belirtti. Festivalin ilk yılında 560 bin, ikincisinde 1 milyon 720 bin kişiyi ağırladığını hatırlatan Bayraktar, “Yarışmalar için son başvuru tarihi 28 Şubat” dedi.

FESTİVAL DEĞİL, BİR DÖNÜŞÜM

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, TEKNOFEST’in bir festival değil, bir paradigma, bir dönüşüm olduğunu belirtti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, “Teknoloji hamlesi Türkiye’yi gelecek yüzyıllara taşıyacak. Desteğimiz sürecek” diye konuştu.

75 BİN TL ÖDÜLLÜ ROBOTAKSİ YARIŞMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ise, yarışmalara geçen yıl 81 ilden, 122 ülkeden 50 bin gencin başvurduğunu belirterek, “Bu yarışmalar ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağının yetişmesinde büyük önem taşıyor. Önümüzdeki yıl 100 bin başvuru bekliyoruz” dedi. Kacır, bu seneki etkinlikleri şöyle sıraladı: Dünya drone şampiyonası Gaziantep’te düzenlenecek. Yurtiçi ve yurtdışından ekiplerin havacılık gösterileri olacak. Dünyanın dört bir yanından beyaz şapkalı hackerlar ‘Hack Zeugma’ çerçevesinde Gaziantep’te buluşacak. 75 bin TL ödüllü Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması düzenlenecek. Ayrıca Roket yarışması, Uçan Araba Tasarım Yarışması, İnsansız Su altı Sistemleri Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması, Model Uydu Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması da diğer önemli yarışmalar arasında.

ZEUGMA MÜZESİ’NDE TANITILDI

Toplantıda yarışmalar kapsamında ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacağı bilgisi de paylaşıldı. Evrensel kültür mirasımız Zeugma Müzesi’nde düzenlenen Teknofest’in 2020 tanıtım toplantısına Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, teknoloji yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ve çok sayıda da davetli katıldı.