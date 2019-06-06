Tekfen Bakü'den final bereketiyle döndü

Ufuk Korcan

Geçtiğimiz hafta, mühendislik, tedarik ve anahtar teslim yapımı Tekfen İnşaat tarafından gerçekleştirilen Bakû Olimpiyat Stadı’nda oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle, kalabalık bir heyet ile Bakû’de temaslarda bulunan Tekfen yönetimi, önümüzdeki dönemde SOCAR'la yeni bir statejik ortaklık için bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Tekfen Holding ve SOCAR, günlük 1.200 ton amonyak ve 2.000 ton üre kapasiteli yeni bir üretim tesisi yapımı ve ürün pazarlama hizmetlerini de kapsayacak işbirliği kapsamında bir çalışma grubu oluşturacak. Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, “Tekfen olarak Azerbaycan’da 20’nin üzerinde proje tamamladık. Yeni fırsatlara açığız” dedi.

YENİ PROJELER VAR

Gigin, yapımı devam eden Azerbaycan Vergi Bakanlığı Yeni Yönetim Binası’nın da, tasarım ve mimarisiyle örnek bir proje olduğunu söyledi. Gigin, “Azerbaycan ile farklı projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi. Yeni proje görüşmelerinin d olduğunu açıklayan Gigin, Azerbaycan Enerji Bakanlığı'yla bir proje için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

STADYUM 24 AYDA TAMAMLANDI

Tekfen, UEFA Avrupa Ligi finali oynanan Bakû Olimpiyat Stadı’nı, 24 ay gibi sektör için rekor sayılabilecek bir zamanda ve kazasızlıkla tamamladı.

Dünyada 20 proje aynı anda sürüyor

Tekfen Holding’in Taahhüt Grubu’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Kafkaslı ise Tekfen İnşaat’ın, gerçekleştirdiği projeler ile Türk inşaat sektörünün geldiği noktayı gösterdiğini ifade etti. Azerbaycan Vergi Bakanlığı Yeni Yönetim Binası inşaatının devam ettiğini hatırlatan Kafkaslı, “2019 Nisan sonu itibariyle kalan iş miktarımız (backlog) 2.2 milyar dolar. Yurtdışı ise bunun yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor. Ortadoğu, Kafkasya ve Türkiye’de 20 projenin yapımını sürdürüyoruz. Farklı coğrafyalardaki fırsatları araştırıyoruz” dedi.

Dünya kupası için Katar’a stad yapıyor

Tekfen'in Katar’da yapımına devam ettiği Al Thumama Stadyumu, 2022 FIFA Dünya Kupası Katar’ın 8 stadyumundan biri olacak. 2022 Dünya Kupası’nda grup ve çeyrek final maçlarına ev sahipliği yapacak stadyum 40 bin kişilik inşa edildikten sonra, turnuva bitiminde 20 bin kişilik stadyuma dönüştürülecek.