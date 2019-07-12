TEFE TÜFE Temmuz kira artışı nasıl hesaplanır? Temmuz 2019 kira artış oranı

TEFE TÜFE Temmuz kira artışı nasıl hesaplanır? sorusu arama motorunda araştırılıyor. Temmuz ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara ne kadar zam yapılacağı da belli oldu. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak’ta çıkan torba yasa ile değişmişti. Artık TÜFE'ye göre yapılıyor.TEFE TÜFE Temmuz kira artışı nasıl hesaplanır? diye merak ediyorsanız Temmuz 2019 kira artış oranı işte yanıtı..

TEMMUZ 2019 KİRA ARTIŞ ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı yüzde 19,88 oldu. Kiracılara bu ay yüzde 19,88 oranında zam yapılabilecek.

TEFE TÜFE TEMMUZ KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,88

Zam bedeli: 198,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.198,8 lira

HAZİRAN 2019'DA KİRACILARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

2019 Haziran ayında kiracıların yeni dönem kira bedelleri yüzde 19.91 oranında artış yapıldı.

2019 HAZİRAN KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19.91

Zam bedeli: 199 lira

Zamlı kira bedeli: 1.199 lira

KİRA ARTIŞI 2019 NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

12 AYLIK TÜFE RAKAMINI AŞMADAN ZAM YAPILABİLİYOR

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.

KİRA ARTIŞINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Kiraya fazla zam yapılması halinde kiracılar kira bedelinin tespiti için dava açarak bu zamma itiraz edebiliyor.Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Bu dava taşınmazın bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılıyor.