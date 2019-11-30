TCMB: Kurda oynaklık azaldı, faizler geriledi

Raporda döviz kuru oynaklıkları azalırken, faiz oranlarının belirgin olarak gerilediği belirtildi. Yurtiçinde enflasyon oranındaki düşüş ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin ön plana çıktığı belirtilerek, “Bu çerçevede, kredi arz ve talep koşullarında kaydedilen iyileşmeyle kredi büyümesi canlanarak iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanmayı desteklemeye başlamıştır” denildi.

KREDİ TALEBİ ARTIYOR

Raporda, “İktisadi faaliyetteki toparlanma ve kredi faizlerindeki gerilemeyle son aylarda kredi talebinde artış gözlenmiştir. Banka Kredileri Eğilim Anketi’nden derlenen kredilere ilişkin göstergeler de, üçüncü çeyrekte kredi arz ve talep koşullarında belirgin iyileşme olduğuna işaret etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 1.8 MİLYAR DOLAR OLDU

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat ekimde, yüzde 0.1 azalarak 15.6 milyar dolar, ithalat yüzde 8 artarak 17.4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 263.6 artarak 1.8 milyar dolara çıktı.