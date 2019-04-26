TCDD kura sonuçları açıklandı mı? TCDD kura çekilişi yapıldı mı?

Binlerce vatandaş, “TCDD personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. TCDD’nin 356 işçi alımı yapacağını duyurması ilgili alanlarda iş arayan vatandaşları heyecanlandırdı. TCDD personel alımı ilanlarına vatandaşlar 9 Nisan ile 15 Nisan tarihleri arasında başvuru da bulundu. Başvuruda bulunan adaylar için geri sayım başladı. Kurum bünyesine 86 Tren Teşkil İşçisi, 42 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü, 188 Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı ve 40 Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) olmak üzere toplam 356 işçi alımı yapılacağı bildirilmişti. İşte, TCDD işçi alımı başvuru sonuçları…

TCDD 356 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında, kurum bünyesine 86 Tren Teşkil İşçisi, 42 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü, 188 Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı ve 40 Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) olmak üzere toplam 356 işçi alımı yapılacağı aktarıldı.

Bu kadrolara yapılacak alımlar için TCDD'nin 9 Nisan ile 15 Nisan tarihleri arasında başvuruları kabul ettiğini açıklayan kurum, kura işlemlerine dair şu bilgiyi verdi.

''İlan edilen işgücü taleplerimizden birine başvuru yapıp, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ostim Hizmet Merkezince işyeri bazında gönderilen listelerde bulunan TABLO 1 deki kişi sayısı, işyerine alınacak işçi sayısının 4 katından fazla olduğundan, sözlü sıvına alınacak 4 katı asıl kişi ve 4 katı yedek kişi noter huzurunda kura çekimi yapılarak belirlenecektir.''

KURA İŞLEMLERİ

TCDD tarafından yayımlanan duyuruda ayrıca işçi alımları için kura çekim işlemlerinin 25 Nisan tarihi saat 10.00'da yapılacağı açıklandı. Kura işlemlerinin yanı sıra TCDD ayrıca sözlü sınavlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

''Noter huzurunda kura çekiminde asıl olarak belirlenen kişilerin İŞKUR ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının kontrolü, Teşekkülümüzce duyurulacak evrak teslim tarihinde yapılacaktır.

İşgücü taleplerimize başvuru yapıp, İŞKUR’ca gönderilen listede bulunan kişilerden istenen şartları taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecek ve sözlü sınavına alınmayacaktır. Başvurusu kabul edilmeyenler için tutanak düzenlenecek ve İŞKUR a bildirilecektir. Yerine varsa yedek listeden aday çağrılacaktır.''

SÖZLÜ SINAVDAN BAŞARIYLA ÇIKAN ADAYLAR HANGİ BELGELERİ TOPARLAYACAK?

Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacak adaylardan;

-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır. Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.

- Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır.

TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.