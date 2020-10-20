TBMM mülakat sonuçları açıklandı mı? TBMM personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

TBMM 298 personel alımı yapıyor. Berber, terzi, anaokulu öğretmeni, bakıcı annesi teknisyen, aşçı, bulaşıkçı, garson gibi pozisyonlar için başvurular 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alındı. Başvurularını yapan adaylar sözlü ve uygulama sınavlarına çağrılacaklar. Akabinde alım sonuçları belli olacak.

TBMM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TBMM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. TBMM personel alımı başvurularının ardından Eylül ayında yapılmaya başlanan mülakatlar geçtiğimiz günlerde sona erdi. 7 Ekim günü son grubun da mülakata girmesi ile birlikte gözler mükalat sonuçlarına çevrildi.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları gerekmektedir.