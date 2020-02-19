Tavsiye için ev kurdu markalar sıraya girdi

Özgül ÖZTÜRK

Bağdat Caddesi’nin göbeğinde 3 oda bir salon bir daire… İçerisinde standart bir Türk ailesinin evinde bulunan çocuk odası, mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası var. Bu daireyi diğerlerinden ayıran özelliği ise tül perdesinden, tencereye, mutfak dolaplarından beyaz eşyaya kadar evdeki her eşyanın markalar tarafından pazarlama amaçlı buraya getirilmiş olması. Tavsiyenin pazarlamadaki gücünü bilen kadın girişimci Renan Tan Tavukçuoğlu’nun 2012’de kurduğu Tavsiye Evi’nden bahsediyoruz. Tüketiciler nasıl ki bir arabayı alırken test sürüşüne çıkıyorsa, bu evde de bir evin ihtiyacı olan tüm ürünler ‘Tavsiye Meleği’ adı verilen kadınlar tarafından deneyimlenip, markalara ürünlerin artı ve eksileri hakkında fikir veriliyor.

80 BİN MELEĞİ VAR

Pazarlama sektöründe uzun yıllar çalışan Renan Tavukçuoğlu’nun kurduğu ağızdan ağza pazarlama platformu Tavsiye Kanalı’nın bir parçası olan Tavsiye Evi, 8 yıl içinde Türk aile yapısına hitap etmek isteyen yerli yabancı markaların tercihi olmayı başardı. Hızlı tüketim ürünlerinin yüzde 80’inin kadınlara hitap ettiğini anlatan Tavukçuoğlu, “Bu nedenle markalar için ev günlerine girmek çok kıymetli. Türkler özellikle bir ürünü dokunmadan, deneyimlemeden almak istemiyor. Buradan yola çıkarak WOMM pazarlama stratejisini, Türk geleneklerine uydurmak için bu evi kurdum. Şu anda sistemimize kayıtlı 80 bin kadın var. Bu kadınların tercihleri Türkiye’deki markaların yıllık pazarlama stratejilerini belirliyor” dedi.

TERCİHLERİ PAZARA YÖN VERİYOR

Tavsiye Evi’ne giren markaların ürünü 1 yıl burada kalıyor. Tavsiye Evi’ne gelen çoğu ev kadınlarından oluşan Tavsiye Melekleri markaların ulaşmak istediği hedef kitlenin örneklem grubunu oluşturuyor. Ürünlerini hedef kitlelerine tanıtmak isteyen markalar ünlü isimlerin katılımıyla Tavsiye Evi’nde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerin sonunda ürünlerle ilgili kadınlardan fikirleri isteniyor. Her biri 2-3 bin takipçiye sahip bu kadınlar gönüllü olarak markaların tanıtımını yapıyor. Bu kadınların tercihi o yıl pazara yön veriyor.

BARBIE VE KEN’E KARŞI PUDUHEPA

Son olarak ‘Puduhepa ve Kızkardeşleri’ isimli sosyal girişimi hayata geçiren Tavukçuoğlu 2018’de başlattığı bu projeyle 11 kız çocuğunu okutup 40 kadına gelir yarattı. “Türk çocukları Ken ve Barbie gibi sarı saçlı plastik yabancı bebeklerle büyüyeceğine tarihin ilk barış anlaşması Kadeş’e mührünü basan güçlü kadın Puduhepa bebekleriyle büyüsün istedik” diyen Tavukçuoğlu, şunları kaydetti: “Bu projeyle maddi durumu kötü kadınlara bez bebekler ürettirip satıyor, buradan elde ettiğimiz geliri de kız çocuklarını okutmak için kullanıyoruz.”