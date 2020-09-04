Taşınmalar yarıya indi, sayfiyeler hareketlendi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in hazırladığı ‘Gayrimenkulun Enerjisi 2020 Raporu’nun sonuçları koronavirüsün taşınma ve elektrik tüketimi üzerindeki etkilerini ortaya koydu. İstanbul Avrupa yakasındaki 4.4 milyonun üzerindeki abonenin verileri ele alınarak hazırlanan rapora göre, vatandaş salgından korunmak için Çatalca ve Silivri gibi yazlık bölgelere yönelince, bu ilçelerdeki elektrik tüketiminde yüzde 35’lere varan artış görüldü. Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ve Silivri, sırasıyla yılın ilk yarısında doluluk oranlarının en çok arttığı ilçeler oldu.

SİLİVRİ İLK SIRADA



CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal’ın düzenlediği toplantıyla duyurduğu rapora göre, pandeminin mesken tüketimine etkisi en net nisanda görüldü. Nisanda Silivri’de yüzde 35.4, Beylikdüzü’de yüzde 33.52, Arnavutköy’de yüzde 32.5, Büyükçekmece’de yüzde 28.86, Çatalca’da yüzde 22.08 tüketim artışı yaşandı.

TAŞINMA % 40 GERİLEDİ



Genel tüketime bakıldığında ise nisan ve mayıs ayında meskenlerde yüzde 20 seviyesinde artış olurken, ticarethanelerin elektrik tüketimi yüzde 25 ve sanayi elektrik tüketimi de yüzde 15 azaldı.

2020 yılının ilk altı ayında toplam taşınma hareketi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.7 geriledi. 2019’un ilk altı ayında İstanbul Avrupa yakasında 352 bin 172 olan toplam taşınma hareketi, Kovid-19 salgınına karşı evde kalmanın önemli olduğu bu yılın ilk altı ayında 208 bin 667 seviyesine kaldı. Bu düşüşün büyük kısmı ikinci el gayrimenkule geçişlerdeki gerilemeden kaynaklandı. 2020 yılının ilk altı ayında ikinci el gayrimenkule geçiş rakamları bir önceki yıla göre yüzde 46.7 düşerek 283 bin 257’den 151 bin 82’ye geriledi. Yeni gayrimenkule geçişte ise gerileme yüzde 16.4 olarak gerçekleşti. İlk yarıda her gün ortalama 316 abone yeni konutuna taşındı.

YASAK NEDENİYLE YABANCI ABONEDE % 6.4 ARTIŞ



Yılın ilk yarısında uçuşların durdurulmasının etkisi ile İstanbul Avrupa Yakası’na gelen yabancı ziyaretçi sayısı hemen hemen durdu. 149 bin 946 olan yabancı elektrik abonesi sayısı yüzde 6,4 yükseldi ve haziranda 159 bin 914’e çıktı. Seyahat yasağı nedeniyle Türkiye’de kalan yabancıların aboneliğini üstlerine alması bu harekette etkili oldu.

ÖĞRENCİLER EVE DÖNDÜ



Daha çok 35 yaş altı abonelerin tercih ettiği Şişli, Kağıthane, Esenyurt, Beyoğlu, Beşiktaş’ta gençlerin taşınma hareketleri arttı. Şişli’de bu yaş grubunun yüzde 45.3’ü, Kağıthane’de yüzde 45.07’si, Esenyurt’ta yüzde 44.09’u, Beyoğlu’nda 39.1’i ve Beşiktaş’ta yüzde 37.9’u meskeni değiştirdi. Bu değişiklikte üniversitede okuyanların ise evlerini boşaltıp memleketlerine geri dönüşü de etkili oldu.

FATURALAR ORTALAMA % 15 ARTTI



Salgın döneminde mesken faturalarında artış olduğuna yönelik şikayet aldıklarını dile getiren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, özellikle nisan ve mayıs aylarında evde kalma sürelerinin artmasıyla mesken faturalarında yüzde 10-15 artış yaşandığını söyledi.