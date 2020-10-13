İlave tediye ne zaman yatacak?

İlave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete’de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

AKSAM.COM.TR yazarlarından Okan Güray Bülbül konu ile ilgili yazdığı yazısında şu açıklamalarda bulundu:

Taşeron kadroya geçenler dahil kamu işçileri için bugün ikramiye (tediye) günü. Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 792.58 TL ilave tediye ödenecek. Böylece dört taksitte toplam 3168 lira ödeme yapılacak. Kamu işçileri, ocak, haziran, ağustos ve aralık aylarında 13’er günlük tediye ödemesi alıyor. Bu yıl ödenecek ilave tediyenin birinci yarısı bugün, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta ödenecek. Maden işçileri ise tediyenin tamamını 23 Aralık’ta alacak.

Kamu işçisinin ücreti arttıkça tediye miktarı da artıyor. Örneğin 3.000 TL brüt ücreti olan bir işçiye 929,38 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084,31 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.