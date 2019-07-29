Taşeron son dakika haberleri: Kadroya geçen taşerona tediye ikramiye ne zaman ödenecek?

Kadroya geçen taşeron işçiler heyecanla tediye ödemelerini bekliyorlar. Taşeron son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 31/1/2019'da yattı. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde yatırıldı. Sıra üçüncü ve dördüncü taksitlere geldi. Üçüncü taksit ağustos ayında, dördüncü taksit aralık ayında hesaplarda olacak.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Konu ile ilgili detaylara AKSAM gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül köşesinde yer verdi. İşte Bülbül’ün yazısı:

Kamu işçilerinin 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. İkramiyenin iki taksidi ödendi, diğerleri ağustos ve aralıkta hesaplara yatırılacak. Üçüncü taksidin Kurban Bayramı öncesi ödenmesi bekleniyor.

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alındı. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerine ilave tediye ödenir. Yıl içinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak, haziran, ağustos ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor.

İlave tediyenin 26 günlük ilk iki taksidi ödendi. Maden işçilerine ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta ödenecek. Yani maden işçileri yılsonunda 52 günlük ilave tediyenin tamamını tek seferde alacak. İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, aynî yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor. İlave tediye ödemeleri kural olarak SGK primine tabi, yani SGK primi kesilmesi gerekiyor.

Asgari ücretli 2 taksitte toplam 1.585 lira aldı

Asgari ücretli çalışan bir kamu işçisi iki taksit ilave tediye toplamı olarak 1.585,16 TL, 3.000 TL brüt ücretle çalışan bir kamu işçisi toplam 1.856,76 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisi ise 2.258 TL aldı. Ağustos ve aralık aylarında ilave tediyenin 13’er günlük üçüncü ve dördüncü taksitleri ödenecek. Söz konusu ödemelerin tarihleri henüz belli olmadı. Ancak 13 günlük üçüncü taksidin Kurban Bayramı öncesi kamu işçilerine ödenmesi bekleniyor. Kadroya geçen taşeron işçiler de, kamu işçisi statüsünde oldukları için bu yıl da, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ilave tediyeden yararlanacak. Ağustos ve aralık ayında da kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediyeleri ödenecek.

Hangi kesintiler var?

Bu çerçevede ilave tediye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Ayrıca damga vergisi kesintisi de yapılıyor. 31 Mayıs’ta yapılan ikinci taksit ödemeleriyle kamu işçilerinin ilave tediyelerinin iki taksidi tamamlandı.

Belediyelere ait şirketler bu kapsamda değil

Kanuna göre, belediyelere bağlı teşekküllerde çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Bu çerçevede belediyede çalışan işçilere ve belediyeye bağlı teşekkül olan İETT gibi kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Belediyelere ait şirketlerde çalışan işçilere ise kanun uyarınca ilave tediye ödenmiyor. Bu nedenle belediyeye ait şirketlere geçişi yapılan taşeron işçiler de ilave tediye alamıyor.

İLK İKİ TAKSİT NE ZAMAN YATTI?

Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 31/1/2019'da yattı. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde yatırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete’de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.