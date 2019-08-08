Taşeron son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ödemesi yapıldı mı?

Taşeron son dakika haberleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadroya geçen taşerona tediye ödemesi yapıldı mı? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Kamu işçilerinin 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ödeme tarihleri belli oldu. Kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta hesaplara geçecek. İlave tediye ödemeleri ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili detaylara AKSAM gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül köşesinde yer verdi. İşte Bülbül’ün yazısı:

Taşerondan kadroya geçenler de dahil tüm kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin üçüncü taksidi 9 Ağustos’ta, yani bayramdan önce ödenecek. Asgari ücretli bir işçiye ödenecek ikramiye 792 lira.

Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeniyor. İlave tediye işçinin bir ayda çalıştığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalışan sayısı 26 gün kabul edilir ve ilave tediye işçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır. Yıl içinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak, haziran, ağustos ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor.

MADENCİYE TEK SEFERDE

Bu yıl ilave tediyenin 26 günlük ilk iki taksidi ödendi. İlave tediyenin birinci yarısı 30 Ocak tarihinde, diğer yarısı ise 31 Mayıs’ta tamamlandı. Maden işçilerine ise ilave tediyenin tamamı 23 Aralık tarihinde ödenecek. Dolayısıyla maden işçileri yılsonunda 52 günlük ilave tediyenin tamamını tek seferde almış olacak. Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ilave tediyelerin 26 günlük ücret tutarındaki üçüncü ve dördüncü ödemelerinin günü de netleşti. Kamu işçileri ilave tediyelerinin üçüncü taksidini 9 Ağustos’ta, dördüncü taksidini ise 13 Aralık'ta alacak. Yani işçiler bayram öncesinde tediyelerini almış olacak. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor. İlave tediyeden SGK primi kesilmesi gerekiyor.

VERGİ DİLİMİ ARTTIĞI İÇİN RAKAM DA DEĞİŞEBİLİR

31 Mayıs’ta yapılan ikinci taksit ödemeleriyle kamu işçilerinin ilave tediyelerinin iki taksidi tamamlandı. Asgari ücretli çalışan bir kamu işçisi iki taksit ilave tediye toplamı olarak 1.585,16 TL, 3.000 TL brüt ücretle çalışan bir kamu işçisi toplam 1.856,76 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisi ise 2.258 TL aldı. Kamu işçilerinin ilave tediyelerinin üçüncü taksidi 9 Ağustos’ta ödenecek. Ancak asgari ücretten yüksek rakamda maaş alan işçiler için ağustos ayından itibaren vergi dilimi arttığı için ilave tediyenin rakamı farklı olacak.

GÜNLÜK ÜCRETE GÖRE HESAPLANIYOR

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. Ocak ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödendi. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, aynî yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

BELEDİYE ŞİRKETLERİNE ÖDENMİYOR

Kanuna göre, belediyelerde ve belediyelere bağlı teşekküllerde çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Bu çerçevede belediyede çalışan işçilere ve belediyeye bağlı teşekkül olan İETT gibi kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Belediyelere ait şirketlerde çalışan işçilere ise kanun uyarınca ilave tediye ödenmiyor. Bu nedenle belediyeye ait şirketlere geçişi yapılan taşeron işçiler de ilave tediye alamıyor.

İLK İKİ TAKSİT NE ZAMAN YATTI?

Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 31/1/2019'da yattı. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde yatırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete’de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.