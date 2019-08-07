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  3. Taşeron son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ne zaman ödenecek?

Taşeron son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ne zaman ödenecek?

Taşeron son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ne zaman ödenecek"

Taşeron son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ödemesi yapılacak. Kamu işçilerinin 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte gerçekleştiriliyor. İlk iki taksitin ardından sıra üçüncü taksite geldi. Taşerondan kadroya geçenler de dahil tüm kamu işçilerine yapılacak ödeme tarihleri ve detaylar haberimizde sizlerle.

Kadroya geçen işçilere ve kamu işçilerine tediye ödemesi yapılacak. “Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ne zaman ödenecek?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Kamu işçilerinin 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte gerçekleştiriliyor. Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediyelerin birinci yarısı 31/1/2019'da ödendi. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde hesaplara geçti. Şimdi gözler üçüncü taksit ödemelerine çevrildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ödeme tarihleri belli oldu.

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