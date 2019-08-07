Taşeron son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ne zaman ödenecek?

Kadroya geçen işçilere ve kamu işçilerine tediye ödemesi yapılacak. “Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ne zaman ödenecek?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Kamu işçilerinin 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte gerçekleştiriliyor. Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediyelerin birinci yarısı 31/1/2019'da ödendi. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde hesaplara geçti. Şimdi gözler üçüncü taksit ödemelerine çevrildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ödeme tarihleri belli oldu.