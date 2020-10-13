Kadroya geçen taşeron işçilerin tediye ödemeleri hakkında gelişme

Taşeron işçiler tarafından açılan dava Yargıtay 22. Hukuk Dairesinde görüldü ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yeni bir karar imza atıldı. Söz konusu kararda, belediye şirketinin kamu kuruluşu değil, özel hukuk hükümlerine tabi şirket olduğuna yer verilirken bu karar beklentileri boşa çıkardı. Bu kararın ardından 2 sevindiren karar geldi.

Antalya Bölge İdare Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen önemli kararlar, işçileri umutlandırdı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 27 Kasım 2018 tarihli, 2015/27985 esas ve 2018/21541 sayılı kararına konu dava İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İETT’de, taşerona bağlı olarak çalışan bir işçi tarafından açıldı. İşçi, İETT’de çalışan işçilere ödenen ilave tediyenin kendisine de ödenmesini talep etti.

Taşeron firmanın yüzde 99 hissesinin doğrudan belediyeye, yüzde 1’inin ise belediyenin bir iştirakine ait olduğuna dikkat çekilen kararda, işçilerin işe alınmalarında, işin yapılmasında ve işin yönetiminde İETT’nin söz sahibi olduğu, işveren yetkilerini kullandığı kaydedildi. Yargıtay, işçinin başından beri İETT çalışanı olarak kabul edilmesine hükmetti.

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 31/1/2019'da yattı. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde yatırılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete’de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

AKSAM.COM.TR yazarlarından Okan Güray Bülbül konu ile ilgili yazdığı yazısında şu açıklamalarda bulundu:

Taşeron kadroya geçenler dahil kamu işçileri için bugün ikramiye (tediye) günü. Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 792.58 TL ilave tediye ödenecek. Böylece dört taksitte toplam 3168 lira ödeme yapılacak. Kamu işçileri, ocak, haziran, ağustos ve aralık aylarında 13’er günlük tediye ödemesi alıyor. Bu yıl ödenecek ilave tediyenin birinci yarısı bugün, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta ödenecek. Maden işçileri ise tediyenin tamamını 23 Aralık’ta alacak.

Kamu işçisinin ücreti arttıkça tediye miktarı da artıyor. Örneğin 3.000 TL brüt ücreti olan bir işçiye 929,38 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084,31 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek.