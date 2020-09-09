Tasarruf Finans Çalıştayının istişare toplantısı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleşti

2020 yılı içerisinde İslam İktisadı ve Finansı alanındaki en köklü uluslararası kongre olma özelliğini taşıyan Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresinin on ikincisine (12. ICIEF) de ev sahipliği yapmış olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kongrenin onur konuğu Sn. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere "İslam İktisadı krizden çıkışın anahtarıdır" şuuruyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Değerler Sistemini İyi Anlayarak İnsanları Tasarruf Sistemine Dahil Edebiliriz

Türkiye ekonomisi açısından tasarrufların artırılması, faizsiz finansman yöntemlerinin geliştirilmesi ve finansal erişilebilirlik konularında sektörün öneminin giderek artacağının vurgulandığı toplantıda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut şu görüşlerini aktarmıştır;

“ 2019 yılında Dünya Tasarruf Gününde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğiyle ilkini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Tasarruf Sempozyumunun ardından Tasarruf Finans Çalıştayı için hazırlıklarımıza titizlikle devam ediyoruz. Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere tüm ekonomik ve finansal krizlerin çözümü faizsiz finansman ile mümkündür. Akademisyenlerin, kamu otoritelerinin ve sektör temsilcilerinin aynı çalıştayda buluşması tasarrufa dayalı finansman modelinin yaygınlaşmasında önemli rol oynayacaktır”

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kampüsünde sektör temsilcileri ile birlikte sektörün ihtiyaçları, sorunları ve geleceği hakkında gerçekleştirilen, görüş alışverişinde bulunulan istişare toplantısı sonucunda 31 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Tasarruf Finans Çalıştayı öncesi önemli notlar çıkarılmıştır.

Çalıştayın her yıl 31 Ekim Dünya Tasarruf Gününde yapılmasının gerekliliği, sektör temsilcilerinin birlikteliğinin en önemli ve kritik noktalardan biri olduğu, tam anlamıyla bir sektör halini alabilmesi için regülasyonların olmazsa olmaz olduğu, akademik çalışmalarla sektörün desteklenmesinin önemli olduğu belirtilmiştir.

Gerçekleştirilecek Tasarruf Finans Çalıştayında mutlaka ilgili kamu kurumlarının ve regülatörlerinde bulunması gerektiği görüşülmüştür. Düzenlenen istişare toplantısı ile aynı masa etrafında toplanan sektör temsilcileri “Tasarruf Finans Çalıştayı” ve devam edecek olan çalışmalar ile sektörün hızlı bir şekilde büyüme sağlayacağını, ivme kazanacağına inandıklarını belirterek, bu çalıştaya ve çalışmalara öncülük eden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne teşekkürlerini sundular.