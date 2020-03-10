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Tasarruf eğilimi üç yılın zirvesinde

Tasarruf eğilimi üç yılın zirvesinde

ING Türkiye, IPSOS işbirliğiyle yaptığı ‘Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye’de tasarruf sahipliği oranı yüzde 13 olarak gerçekleşirken, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı, son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 27.7’den yüzde 34.4’e yükseldi. Araştırmada tasarruf sahiplerinin yaş dağılımına göre en dikkat çekici değişim 18-24 yaş grubunda gözlendi. İkinci çeyrekte yüzde 14 olan bu grubun payı, 3 çeyrekte yüzde 17’ye çıktı.


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