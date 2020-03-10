Tasarruf eğilimi üç yılın zirvesinde

Buna göre Türkiye’de tasarruf sahipliği oranı yüzde 13 olarak gerçekleşirken, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı, son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 27.7’den yüzde 34.4’e yükseldi. Araştırmada tasarruf sahiplerinin yaş dağılımına göre en dikkat çekici değişim 18-24 yaş grubunda gözlendi. İkinci çeyrekte yüzde 14 olan bu grubun payı, 3 çeyrekte yüzde 17’ye çıktı.