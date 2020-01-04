Tarımsal üretim yapan işletmelere faiz indirimi

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretime ilişkin finansman ihtiyacını uygun koşullarda karşılamaya yönelik yüzde 25-75 oranında daha düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırabilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Üreticiler, sözleşmeli üretim yapanlar, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yalnızca lisanslı depo yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri, 31 Aralık 2022’ye kadar belirlenen indirim oranlarıyla kredi kullanabilecek. Üretim konusuna göre, 500 bin lira ila 50 milyon lira arasında değişen üst limitteki krediler için yüzde 25-75 oranında faiz indirimi yapılacak.

(AA)