Tarımın altın çağı: İhracat rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 89’uncusu düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, “Küresel ticaret, pandemi sebebiyle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşen en büyük daralmayla karşı karşıya kaldı. Ülkemiz ihracatı ise haziranda normalleşme adımlarıyla beraber rüzgarı arkasına aldı” diye konuştu. Gülle, şunları söyledi:

HIZLI ADAPTE OLDUK

“Özellikle, stratejik sektörlerimiz arasında olan tarım sektörleri, pandemi döneminde tarihlerinin altın çağını yaşıyor. Yaş meyve ve sebze, hububat ve meyve sebze mamülleri sektörleri, pandemiye rağmen tarihlerinin en iyi 8 aylık performansına imza attı. Yılın son çeyreğinde de bu olumlu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz. Yeni normal düzende fuarlarımızı da dijital ortamla buluşturmak oldu. Dünyada fuarların ard arda süresiz bir şekilde ertelendiği böyle bir döneme oldukça hızlı adapte olduk.”

8 AYLIK SATIŞ 15 MİLYAR $



Yılın 8 ayında ihracatta artışı yakalayan 7 sektörden 5’inin tarımla ilişkili olması dikkati çekti. Türkiye’nin tarım ihracatı, ocak-ağustos döneminde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 4.5 artışla 14.9 milyar dolara yükseldi.



TMO YARINDAN İTİBAREN KURU ÜZÜM TOPLAYACAK



TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), kuru üzüm fiyatlarındaki istikrarsızlığı gidermek ve olası üretici mağduriyetini önlemek amacıyla pazartesi gününden itibaren alımlara başlayacak. Kilogram başına kuru üzüm alım fiyatı, no:10 için 13 lira, no:9 için 12.5 lira, no:8 için 12 lira ve no:7 için 11.5 lira olarak belirlendi. Ürün bedeli ödemeleri teslimden itibaren en geç 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesabına aktarılacak.

ILISU’DAN 600 MİLYON TL AKTI



ILISU Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 4 ayda 1 milyar kilovatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine yaklaşık 600 milyon lira katkı sağladı. Barajın kurulu gücünün 1200 megavat olduğu anımsatılan açıklamada, yıllık ortalama 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretileceği bildirildi.

