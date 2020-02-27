Tarım Bakanlığı personel alımı şartları: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2020 ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarıdna yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2 bin 153 personel alımı yapacaklarını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde..

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi. Personel alımı ile ilgili tarihler açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor.

Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.