Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı ne zaman? Tarım Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda alım müjdesini veren Bakan Pakdemirli, bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner ile beraber toplamda 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı konusu hakkında detaylar haberimizde.

TARIM BAKANLIĞI 2153 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvuruların ne zaman yapılacağı hakkında henüz açıklama gelmedi. Başvuru kılavuzu ve başvuru tarihleri ile ilgili bilgi gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Mühendis ve veteriner kadrosuna başvurmak için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak gerekiyor.

Sağlık Teknikeri ve Tekniker kadrosu için en az ön lisans düzeyinde ilgili bölümlerden mezun olma şartı aranıyor.

Teknisyen kadrosu için ise orta öğretim ve dengi mesleki teknik öğrenim kurumlarından mezun olmak yeterli olacak.