Tarihi ve kültürel potansiyel turizme kazandırılacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, tarihi ve kültürüyle dünyanın eşsiz zenginliğine sahip bir hazine üzerinde olduğunu söyledi.

İnsanlık tarihinin bu topraklarda başlayarak bugüne kadar geliştiğini anlatan Alpaslan, bu tarihi serüvende insanoğlunun eşsiz eserlerini bu topraklar üzerine bıraktığını belirtti.

Kendilerinin de bunun farkında olarak eserlerin korunması ve kullanılması konusunda son derece hassas davrandıklarını ifade eden Alpaslan, buna yönelik çok kapsamlı mevzuat hazırladıklarını ve çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Tarihe ve kültüre karşı sorumluluklarını yerine getireceklerini vurgulayan Alpaslan, "Kültürel varlıkların ayağa kaldırılarak ziyarete açık olması için çalışmaları hızlı şekilde yapıyoruz. Dünyanın en büyük müzesi Türkiye'de. Türkiye'nin kendisi bir açık hava müzesi. Biz de bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı hep birlikte yürütüyoruz." diye konuştu.

"Tarihi eserlerimiz suistimal edilerek yurt dışına kaçırılmış"

Bodrum Kalesi'nin ilk etabını açtıklarını hatırlatan Alpaslan, 20'ye yakın müzeyi de hizmete sunmak için çalışmaların sürdüğünü, bu yıl ve gelecek sene bunların açılışını yapacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Her eser kendi toprağında olmalıdır." anlayışında olduğuna işaret eden Alpaslan, çok değerli kültürel ve tarihi eserlerin, hukuki boşluklardan faydalanılarak, suistimal edilerek yurt dışına kaçırıldığını dile getirdi.

Eserlerin neler olduğunun tespiti ve Türkiye'ye yeniden kazandırılması konusunda hukuki anlamda, uluslararası platformlarda gerekli tüm çalışmaları yapmayı sürdürdüklerini vurgulayan Alpaslan, "Bu alanda özel bir birim oluşturulmak üzere. Çingene mozaiğini ülkemize getirdik, Gaziantep'e kazandırdık. Kısa zaman içinde getirdiklerimiz, getireceklerimiz var. Çalışmalarımız sürüyor. Tabii ki her eser kendi ülkesinde daha güzeldir, öyle olması lazım. Biz bu eserlerin getirilmesine yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ülkenin turizm geliri bugün 30 milyar dolar seviyesinde"

Ülkenin turizm gelirinin bugün 30 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Alpaslan, şunları kaydetti:

"Bunu 2023 yılında 70 milyar dolar seviyesine yükseltmek istiyoruz. Bunun için de canlı ve dünyayla çok güçlü şekilde rekabet eden tatil turizmi konsepti dediğimiz, deniz turizminde çok ciddi imkanlarımız, birikimlerimiz ve yatırımlarımız var. Bunlar tek başına yeterli olmaz. Antalya ve Bodrum çok cazibeli merkezler. Sezonu uzatmaya yönelik ürünlerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Özellikle kültür turizmine çok uzak destinasyonlardan ciddi ilgi var. Büyük tarihi ve kültürel varlığa sahip ülkemizin potansiyelini turizm ürününe dönüştürmek için yaptığımız çalışmalar var."