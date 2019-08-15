Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6169
  • 6,2697
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. TürkAkım alım terminalindeki inşaat çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı

TürkAkım alım terminalindeki inşaat çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı

TürkAkım alım terminalindeki inşaat çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı

Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak ve buradan da Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattının Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan ve projenin son aşaması olan alım terminalindeki inşaat çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı. Kıyıköy'deki alım terminalinin tamamlanmasıyla yıl sonunda ilk gazın Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

TürkAkım proje şirketinden yapılan açıklamada, çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediği ve doğal gaz akışının 2019 sonunda başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Yüzde 95'i tamamlanan inşaat çalışmalarında, 100 kadarı proje bölgesinden olmak üzere doğrudan ve dolaylı bin 700'ü aşkın kişinin istihdam edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TürkAkım alım terminali, Trakya bölgesinde Kıyıköy beldesi yakınında hayata geçiriliyor. Alım terminali işletime girdiğinde, doğal gazın Türkiye iletim şebekesine girmeden önce akışını, sıcaklığını, basıncını ve bileşimini ölçecek. TürkAkım, yılda 31,5 milyar metreküp doğal gaz aktarım kapasitesine sahip olacak. Bu rakam, 15 milyon hanenin yıllık enerji talebine karşılık geliyor."

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. TürkAkım'da birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, Rusya'nın Anapa kentinden Kıyıköy'e taşınacak. Kıyıköy'deki alım terminalinin tamamlanmasıyla yıl sonunda ilk gazın Türkiye'ye gönderilmesi hedefleniyor. Proje kapsamındaki ikinci hat üzerinden gönderilecek aynı miktardaki doğal gaz ise Türkiye'den Avrupa'ya ulaşacak.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı... Ortalık karıştı!
Cem Yılmaz'dan ayrılık iddialarına videolu yanıt
Alişan'a Burak uğurlu geldi 
Can Yaman Demet Özdemir'in yaptığını yapmadı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
<p>Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Genç kız, erkek arkadaşı ile

Tartıştığı Erkek Arkadaşına Kafa Attı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzun süreli yalnızlığınızın 7 ihtimalı