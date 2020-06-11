TANAP projesi hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’ye taşınacak olan toplam gazın 6 Milyar metreküpe ulaştığını açıkladı. Konu üzerine vatandaşlar, “TANAP projesi nedir? TANAP açılımı nedir, nereye yapılıyor?” soruların yakından takip ediyor. Bu proje, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile beraber Güney Doğal Gaz koridorunu meydana getiriyor. Türkiye’de 20 ili kapsayan doğal gaz boru hattı TANAP ile ilgili detaylı bilgi haberimizde.

TANAP PROJESİ NEDİR?

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Azerbaycan’da bulunan doğal gaz sahalarını öncelikli olarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşımayı amaçlıyor. 2018 yılından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in katılımıyla gerçekleşmiştir.

1,850 km uzunluğundan olan TANAP, yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz taşıması yapabilmektedir. Bu proje sayesinde Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 12’sini karşılıyor.

TANAP HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR?

2018 yılından açılışı yapılan TANAP projesi, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere toplamda 20 şehirden geçerek Edirne’nin İpsala ilçesinden sona ermektedir.

TANAP Doğal Gaz Projesi; 1850 km hatta sahip olarak Türkiye üzerinde çıkış ve bağlantı hatları oluşturulmuştur.

TANAP projesinde kullanılmak üzere;

-7 adet kompresör istasyonu,

-4 adet ölçüm istasyonu,

-11 adet pig istasyonu,

-49 adet blok vana istasyonu ve

Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu tesis edilmiştir.