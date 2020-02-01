Tahvil faizi 3 yıl sonra tek hane

Tahvil-bono piyasasında yıl başından beri yüzde 12’nin altına işlem gören 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, uzun bir aranın ardından ilk kez tek haneyi gördü. Tahvil faizi, yüzde 9.96 ile 14 Kasım 2016’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının 2020’de de güvercin duruşunu devam ettireceği ve Merkez Bankası’nın faizi indirimleri için manevra alanı bulunduğu öngörüsüyle, kısa vadeli tahvillerde düşüşün süreceği tahmin ediliyor. Öte yandan tahvil faizindeki geri çekilme de CDS’nin 1.5 yılda 523 baz puandan 236 baz puana gerilemesinin de etkisi oldu.

FAİZLER NEDEN DÜŞÜYOR?

Tek haneye inen faizleri değerlendiren analist Cüneyt Paksoy, 2019 yılı içinde disiplin ve dengelenme adımlarının piyasalara getirdiği pozitif havanın, TCMB’nin ardışık faiz adımlarının, enflasyonda yaşanan olumlu seyir ve CDS tarafında yaşanan normalleşme sürecinin uzun bir aradan sonra gösterge tahvilde tekrar tek hanelere ulaşılmasını sağladığını söyledi.

ALBAYRAK: KALICI HALE GETİRECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, tahvil faizlerindeki düşüşe ilişkin açıklama yaptı. Piyasa beklentilerindeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Albayrak, “Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde % 9.96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz" dedi.