Süper Loto 13 Haziran sonuçları açıklandı mı? Süper Loto 13 Haziran sorgulama

Her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto’ 13 Haziran sonuçları da heyecanla beklenmeye başladı.Şans oyunlarını sevenler "Süper Loto 13 Haziran sonuçları açıklandı mı? Süper Loto 13 Haziran nasıl sorgulanır?" diye internette aranmaya başladı. 7 haftadır üst üste devreden şans oyununda büyük ikramiye tutarı 18 milyon 431 bin 563 TL’ye ulaştı. Milli Piyango İdaresi’nin internet adresi olan “mpi.gov.tr” adresinde yer alan “canlı izle” seçeneğiyle çekilişler canlı olarak izlenebiliyor. Ortalama 21:30’da tamamlanan çekilişlerin ardından sonuçlar sisteme yükleniyor. Tüm sonuçların yüklenmince Süper Loto sonucu öğrenilebiliyor.

13 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto 13 Haziran sonuçları henüz açıklanmadı. Her hafta Perşembe günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da 13 Haziran 2019 sonuçları bugün 21:30'da açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında sitemizde yer alacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç ya da dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1'den 54'e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

SÜPER LOTO KOLON FİYATI

Süper Loto kolon fiyatı 2 TL’dir. Yukarıda yazıldığı gibi bir kolonda sıralanmış 1'den 54'e kadar sayılardan altı adet işaretleyerek tek kolon oynamış olursunuz. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız takdirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL’yi ödersiniz.

OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI

Süper Loto 6/54 2 TL Sayısal Loto 6/49 1.5 TL On Numara 1 TL Şans Topu 5+1 1 TL

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Hayatın birçok alanında olduğu gibi şans oyunlarında da istatistiğin önemli bir yeri var. Vatandaşlar Süper Loto'da en çok çıkan numaraları (rakamları) merak ediyor. 3-5-13-37-45-1-4333-17-31-22 Süper Loto üçlü kombinasyonlara göre en çok çıkan sayılar 21, 22 ve 54 sayıları toplamda 4 kez, 15, 17 ve 37 sayıları toplamda 4 kez, 4, 28 ve 54 sayıları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkmıştır.

SÜPER LOTO NEREDEN OYNANIR?

Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD’si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi ya da Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar. Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no’sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.

SÜPER LOTO BİLETİNİZE DİKKAT EDİN

Biletinizi aldığınızda işaretlediğiniz sayıların terminal tarafından bilete doğru şekilde basıldığını gözle kontrol edin. Bileti katlamayın, buruşturmayın ve asla yırtmayın. Yırtılmış biletler tamamen geçersiz sayılırlar! Biletinizi başkasına vermeyin ve çekiliş sonuçları açıklanana kadar her biletin kazanan bilet değerinde olduğunu unutmayın.