Süper Loto 11 Haziran 2020 sonuçları açıklandı mı? MPİ Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Kolay yoldan para kazanmak isteyenler şans oyunlarına başvuruyor. Süper Loto Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri gerçekleştirilen şans oyunları arasında yer alıyor. 1'den 54'e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden çekilen 6, 5, 4 ya da 3 şanslı rakamı tahmin edenler büyük ikramiyeden pay kazanmayı başarıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto 11 Haziran 2020 sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı...
Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı! Her hafta perşembe günleri Milli Piyango İdaresi ve noter heyeti huzurunda Ankara Kızılay’daki hizmet binasında gerçekleştirilen çekilişe kolay yoldan para kazanmak isteyenler yoğun ilgi gösteriyor. Süper Loto’da son 3 çekilişten kalma 6.128.157,67 TL devir tutarı bulunuyor. Peki, Süper Loto sonuçları 11 Haziran 2020 belli oldu mu? İşte sorgulama sayfası...
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SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları saat 21.15’te gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları ‘mpi.gov.tr’ ve ‘aksam.com.tr’ adresleri üzerinden yayınlanıyor. Sonuçlar belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI
4 Haziran sonuçları: 02, 24, 28, 35, 44, 48
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez