Süper Loto 11 Haziran 2020 sonuçları açıklandı mı? MPİ Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı! Her hafta perşembe günleri Milli Piyango İdaresi ve noter heyeti huzurunda Ankara Kızılay’daki hizmet binasında gerçekleştirilen çekilişe kolay yoldan para kazanmak isteyenler yoğun ilgi gösteriyor. Süper Loto’da son 3 çekilişten kalma 6.128.157,67 TL devir tutarı bulunuyor. Peki, Süper Loto sonuçları 11 Haziran 2020 belli oldu mu? İşte sorgulama sayfası...



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SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları saat 21.15’te gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları ‘mpi.gov.tr’ ve ‘aksam.com.tr’ adresleri üzerinden yayınlanıyor. Sonuçlar belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

4 Haziran sonuçları: 02, 24, 28, 35, 44, 48

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez