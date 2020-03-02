Şubat enflasyon 2020 oranı ne zaman açıklanacak? Şubat enflasyon beklentisi nedir?

Şubat enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Şubat enflasyon beklentisi nedir? Her aybaşında bir önceki ayın rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Bu rakamlara göre kira artışı, emekli ve memur zam oranları gibi yeni ücretler belirleniyor. Şubat enflasyon oranı 3 Mart Salı günü açıklanacak. Haberimiz içerisinden AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçlarına ulaşabilir, güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

ŞUBAT ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat enflasyon oranı 3 Mart Salı günü açıklanacak.

ŞUBAT ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,71 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart'ta açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,71 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,40, en yüksek yüzde 1,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı hesaplanıyor.

OCAK ENFLASYON ORANI NE KADARDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı.-

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi.

Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.