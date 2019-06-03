STAR Rafineri, Irak'tan petrol almaya başlayacak

Aydın TÜRKMEN

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, Bakü’de düzenlenen 26’ncı Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gahramanov, STAR rafineriye şu ana kadar petrolün hangi ülkelerden ve ne kadar alındığı yönündeki soru üzerine, “Biz ilk olarak, Azeri petrolünü aldık ama sonrasında rafineride Rus petrolünü işledik. Bunu da rafineri test aşamasından geçerken tek tip bir petrol kullanmak için yaptık ki eğer bir sorun çıkarsa petrolden mi tesisten mi diye düşünmeyelim. Petrolleri karıştırsak ve sorunlar yaşasaydık, tam olarak sorunun nereden kaynaklandığını anlamayabilirdik. Rafineride, şu ana kadar 1,5 milyon ton ham petrol işledik. Yıl sonuna kadar 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz. Gelecek aydan itibaren, Irak petrolü de almaya başlıyoruz. Basra’dan alacağız” ifadelerini kullandı.

İRAN İLE İLİŞKİ İMKANSIZ

Gahramanov, “İran’da akaryakıt sektöründe sorunlar olduğu biliniyor. STAR Rafineri’den bu ülkeye ihracat olabilir mi?” sorusu üzerine, “Biz, ABD yaptırımlarına karşı bir girişimde bulunmak istemiyoruz. Çin de artık İran ile ilişkileri bozdu. Bu biraz küresel de bir problem. Bizim İran ile ne Azerbaycan ne de Türkiye olarak hiçbir problemimiz yok ama ekonomi bakımından şu anda İran ile böyle bir ilişki imkansız gibi” dedi.

TANAP KARARI HÜKÜMETE AİT

Gahramanov, Irak veya Doğu Akdeniz gazının TANAP’a eklenmesi gibi seçeneklerin hâlâ masada olup olmadığını yönündeki soruyu, “Bu hep konuşuluyor ama sadece bizim verebileceğimiz bir karar değil. İlk önce Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konuyla ilgili bir karar alması gerekir. Şu anda, Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığına bunun için bazı şirketlerin başvuru yaptığını biliyoruz. Bize henüz bir karar iletilmedi ama boru hattı bu tür ilavelere müsait bir şekilde inşa edildi” şeklinde yanıtladı.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, Star Rafinerisi’nin her tür petrolü işleyebildiğini söyledi.

2 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM YOLDA

Gahramanov, akaryakıt dağıtımı sektöründe iyi bir fırsat çıktığında konuyu değerlendireceklerini belirterek, “Bizim için ilk sırada petrokimya sektörü geliyor. Bu alanda ikinci yatırımı yapmak için BP ile bir projemiz var, çalışıyoruz. Burada yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu olacak. Saflaştırılmış teraftalik asit (PTA) ve P-Ksilen (PX) üreteceğiz. Bu ürünlerin ithalatını azaltacağız. 2017’de Türkiye’nin petrokimya sektöründen kaynaklı cari açığı 11,5 milyar dolardı. Yeni petrokimya tesisi, Türkiye’nin petrokimya ithalatından kaynaklı 11,5 milyar dolarlık cari açığını yarı yarıya azaltacak” diye konuştu.