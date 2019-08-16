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  3. Spotify zam yapmaya hazırlanıyor

Spotify zam yapmaya hazırlanıyor

Spotify zam yapmaya hazırlanıyor

İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify, kullanıcılarını pek de memnun etmeyecek bir adım atmaya hazırlanıyor.

Ücretli kullanıcı sayısını 100 milyona çıkartan Spotify, ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor.

İddia Bloomberg’den geldi ancak şirketten henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. 

Aynı haberde fiyat artışının ilk olarak İskandinav pazarında test edildiği belirtilirken, yaklaşık yüzde 13’lük bir zammın planlandığı bilgisinin altı çizildi. 

Ayrıca Spotify’ın daha yüksek fiyatlara geçiş yapılıp yapılamayacağını belirlemek için testler yaptığı da gelen bilgiler arasında. 

Kullanıcılarına iki opsiyon sunan Spotify, Türkiye’de ayda 13.99 TL ödenmesi durumunda kullanıcılarına reklam göstermiyor.   

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