Sosyal Yardımlaşma Vakfı personel alım şartları neler? İŞKUR Sosyal Yardımlaşma Vakfı ilanı!

İŞKUR Sosyal Yardımlaşma Vakfı ilanları ilgili vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal Yardımlaşma Vakıflarının her ilde olduğu biliniyor. 2019 Nisan ayında memur kadrosuna alım yapacağı öğrenilen Sosyal Yardımlaşma Vakıfları yayınlanan ilanlar içerisinde aradığı şartları da belirtiyor. İstihdam edilmek isteyen ilgili vatandaşlar ilanları ve aranılan şartları araştırıyor. SYDV'ler tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar başvurularını Aile Bakanlığı'nın ilgili portalı üzerinden yapması bekleniyor. İşte, İŞKUR Sosyal Yardımlaşma Vakfı personel alım şartları…

ALIM YAPACAK SYDV'LER

Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları bünyesinde hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları her ilde yer alıyor. Bu vakıflar zaman zaman ihtiyaçlarına göre memur alım ilanları yayımlıyorlar.

Bu çerçevede 2019 Nisan ayında memur kadrosuna alım yapacağını ilan eden SYDV sayısı 5. Bu beş sosyal yardımlaşma vakfın bulunduğu şehirlerin listesi ise şu şekilde; Samsun Alaçam SYDV, Sakarya Pamukova SYDV, Sakarya Hendek SYDV, Erzurum Çat SYDV ve Aksaray Ortaköy SYDV

Samsun, Sakarya, Aksaray ve Erzurum'da yer alan bu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yayımladığı ilanlar şunlar;

SYDV MEMUR ALIM İLANLARI

Yukarıda 4 farklı ilde 5 farklı ilçede yer alan SYDV'ler tarafından yayımlanan ilanlarda alım yapılacağı açıklanan açık kadrolar şunlar;

Samsun Alaçam SYDV: Büro Memuru alımı yapacak.

Öğrenim Şartı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Hukuk, İşletme, İstatistik, Halkla İlişkiler, Muhasebe, Ekonomi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak.

Sakarya Pamukova SYDV: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı yapacak.

Öğrenim Şartı: Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Sakarya Hendek SYDV: Büro Memuru alımı yapacak.

Öğrenim Şartı: 4 yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının Muhasebe (Lisans), Maliye, İşletme, İktisat bölümlerinden birinden mezun olmak.

Erzurum Çat SYDV: Büro Memuru alımı yapacak.

Öğrenim Şartı: Bilgisayar Bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve dengi bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak,

Aksaray Ortaköy SYDV: Büro Memuru alımı yapacak.

Öğrenim Şartı: Lisans mezunu olup İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Bilgisayar bölümlerinden birisinden mezun olmak.

İLANLARA BAŞVURU

SYDV'ler tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar başvurularını Aile Bakanlığı'nın ilgili portalı üzerinden yapacaklar. İlanı yayımlayan vakfın veya bulunduğu ile veya ilçenin belediye sitelerini, kaymakamlık sitelerini ziyaret edebilirler. Adaylar ilanlara internet üzerinden ulaşamazlarsa vakfı telefonla arayarak bilgi alabilirler.