Sosyal yardım alma şartları neler? İhtiyaç sahibine sosyal yardım ne kadar?

Sosyal yardım alma şartları neler? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsammında, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımın dağıtılacağını açıkladı.

SOSYAL YARDIM NE KADAR?

Bakan Selçuk: "Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz." dedi.

SOSYAL YARDIM ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal yardım alma şartları henüz açıklanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 1000 TL'lik nakdi yardım yapılacak ailelerin kriterlerinin açıklanması bekleniyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL OLACAK?

İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 TL'lik sosyal yardımın başvuruları ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Detayların açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.