Sosyal medya devleri Türkiye'de ofis açmalı

Miray Çimen

Hükümet, sosyal medya şirketlerinin vergilendirilmesi hakkında görüşmelerine devam ediyor. Türkiye’de milyonlarca kullanıcı bulunan şirketlerin, ülkemizde temsilcilikleri bulunsa da Türkiye’nin ticaret kanuna uygun bir şekilde ofisleri bulunmuyor. Bu nedenle bu şirketlerin vergilendirilmeleri ve gerekli konularda cezai işleme tabi tutulmaları mümkün olmuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan AKŞAM’a bu şirketler hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.

Diyalog geliştirilmeli

Turhan, “Sosyal ağlarda gerçekleşen yasadışı içeriklerle mücadele konusunda var olan iletişim kanallarının daha etkin hale getirilmesi, sorunların çözümü konusunda diyalogların geliştirilmesi açısından Türkiye’de ofis kurmak suretiyle oluşturulacak muhatabiyet tesisinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

HIZLI ÇÖZÜMLER İÇİN ŞART

Turhan, “Ülkemizde ciddi gelir elde eden sosyal medya şirketlerinin; kullanıcı menfaatlerini korumaları, sahte hesaplar ve başkalarının hesaplarının ele geçirilmesi, kişisel verilerin korunması gibi hususlarda daha etkin iletişim mekanizmaları kurmaları ve sorunlara hızlı çözümler getirebilmeleri için açacakları ofisler ile Türkiye’de bulunmaları önemli. Bu kapsamda ilgili şirketlerle ülkemizde temsilcilik açmaları konusunda görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Mavi Balina gibi oyunlar teknik olarak engellenemiyor

Mavi balina ve Momo gibi çocukları internete sürükleyen oyunlar hakkında bir soruyu yanıtlayan Turhan, “Mavi balina, Momo gibi tehlikeli akımlar, herhangi bir web sitesi, uygulaması, belirli bir indirme bağlantısı bulunmayan zararlı içeriklerdir ve engellenmesi teknik olarak mümkün değil. Ebeveynler, sosyal paylaşım ağlarında çocuklarının arkadaşı olup, onların internet dünyasındaki, video izleme, müzik indirme, anlık mesajlaşma ve oyun oynama gibi çevrimiçi alışkanlıklarını düzenli olarak takip etmeliler” dedi.

Bilinçli kullanmak önemli

İnternet üzerinden sanal kumar ve çocuk istismarına yönelik konularda yaptıkları çalışmalar sorulan Turhan, şunları söyledi: Çocukların ve gençlerin interneti bilinçli, güvenli ve etkin kullanmasını amaçlayan bilinçlendirme faaliyetlerine önem veriyoruz. BTK, öğrencilerimize seminerler veriyor.