02 Eylül 2020 Çarşamba 10:00 | Son Güncelleme:
Son iki yılda iş yeri ve sigortalılara 83 milyar lira destek sağlandı
Son Dakika Haberleri.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan destek açıklaması geldi. Bakan Selçuk; “18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla son iki yılda 1 milyon 670 bin işyeri ve aylık ortalama 10,9 milyon sigortalımıza yaklaşık 83 milyar lira destek sağladık” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan teşvik ve destek uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Bakan Selçuk; “18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla son iki yılda 1 milyon 670 bin işyeri ve aylık ortalama 10,9 milyon sigortalımıza yaklaşık 83 milyar lira destek sağladık” dedi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız