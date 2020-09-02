Son iki yılda iş yeri ve sigortalılara 83 milyar lira destek sağlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan teşvik ve destek uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Selçuk; “18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla son iki yılda 1 milyon 670 bin işyeri ve aylık ortalama 10,9 milyon sigortalımıza yaklaşık 83 milyar lira destek sağladık” dedi.