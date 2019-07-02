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Son günlerde yeniden hareketlenmişti: Bitcoin'le ilgili yeni tahmin

Son günlerde yeniden hareketlenmişti: Bitcoin'le ilgili yeni tahmin

Bitcoin'un bir çeşit dijital altın olarak gelişim süreci güç kazanıyor. Bu, piyasa değeri en yüksek kripto parada yön arayan yatırımcıların altına bakabilecekleri anlamına geliyor. Söz konusu teori, altının 25 Haziran'da zirve görmesi ve Bitcoin'un bir gün sonra tepe noktasına ulaşmasıyla birlikte geçen hafta kesinlikle işledi.

Bloomberg Intelligence'a (BI) göre kurumsal yatırımcıların kripto paraya desteği, negatif faizli tahvillerde küresel çaptaki artış ve Fed faiz indirimi beklentileri gibi sebeplerden dolayı giderek artacak. Bitcoin'un altının dijital versiyonu olma yolundaki doğru evrimi BI'ya göre kripto para piyasasının tamamına kıyasla daha hızlı ilerliyor.

Yatırımcılar söz konusu benzerlikten kaynaklı riskleri geçen hafta tecrübe etti. Bitcoin ve altın yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle sert düştü.

BI tarafından Haziran ortasında kaleme alınan notta, Bitcoin'un altının dijital versiyonu olma yolunda evriminin güç kazandığı, ancak genel olarak kripto para piyasasının daha az ilgi uyandırdığı belirtildi.

BI'ya göre Bitcoin'un volatilitesi -son dönemdeki artışlara rağmen- düşmeyi sürdürecek.

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