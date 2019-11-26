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  3. Son dakika...Merkez Bankası'ndan Katar ile ek swap anlaşması

Son dakika...Merkez Bankası'ndan Katar ile ek swap anlaşması

Son dakika...Merkez Bankası'ndan Katar ile ek swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Katar Merkez Bankası ile yaptığı 3 milyar dolarlık swap anlaşmasını 5 milyar dolara çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Katar Merkez Bankası ile yaptığı 3 milyar dolarlık swap anlaşmasını 5 milyar dolara çıkardı.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha’da düzenlenen bir törenle tadil edilmiştir.

Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.


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