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  3. Son dakika: Merkez Bankası'ndan faiz kararı: Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak

Son dakika: Merkez Bankası'ndan faiz kararı: Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak

Son dakika: Merkez Bankası'ndan faiz kararı: Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak

Merkez Bankası TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.

Merkez Bankası’nın aldığı karara göre, TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15'ten yüzde 2'ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde de aylık azami faiz oranı yüzde 1.72'den yüzde 1.60'a inerken aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemleri için yüzde 2.65'ten 2.40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi. 

(İHA)

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