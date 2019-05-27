Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövizde zorunlu karşılık hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

AA