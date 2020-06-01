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  3. Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri ne zaman yatacak? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!
01 Haziran 2020 Pazartesi 12:11 | Son Güncelleme:

Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri ne zaman yatacak? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!

Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri ne zaman yatacak" Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!

Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödemelerinin başladığını açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ödemelerin erkene alındığı belirtildi. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

 Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri ne zaman yatacak? vatandaşların en çok merak ettiği konuya Bakan Selçuk'tan açıklama geldi. Mayıs ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin verilmeye başlandığı açıklandı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.

“MAYIS AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 1-5 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK”

Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre; T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 1 Haziran’da, 2 olanlara 2 Haziran’da, 4 olanlara 3 Haziran’da, 6 olanlara 4 Haziran’da, 8 olanlara da 5 Haziran’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.


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