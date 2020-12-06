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  • Son Dakika: Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Aralık'ta
06 Aralık 2020 Pazar 13:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Aralık'ta

Son Dakika: Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Aralık'ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.

İHA'da yer alan haberde ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

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