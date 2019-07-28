Kamu işçisine ikramiye müjdesi! Ödeneceği tarih belli oldu

Okan Güray BÜLBÜL



6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alındı. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerine ilave tediye ödenir. Yıl içinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak, haziran, ağustos ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor.

MADENCİLERE TEK SEFERDE

İlave tediyenin 26 günlük ilk iki taksidi ödendi. Maden işçilerine ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta ödenecek. Yani maden işçileri yılsonunda 52 günlük ilave tediyenin tamamını tek seferde alacak. İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, aynî yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor. İlave tediye ödemeleri kural olarak SGK primine tabi, yani SGK primi kesilmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETLİ 2 TAKSİTTE TOPLAM 1.585 LİRA ALDI

Asgari ücretli çalışan bir kamu işçisi iki taksit ilave tediye toplamı olarak 1.585,16 TL, 3.000 TL brüt ücretle çalışan bir kamu işçisi toplam 1.856,76 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisi ise 2.258 TL aldı. Ağustos ve aralık aylarında ilave tediyenin 13’er günlük üçüncü ve dördüncü taksitleri ödenecek. Söz konusu ödemelerin tarihleri henüz belli olmadı. Ancak 13 günlük üçüncü taksidin Kurban Bayramı öncesi kamu işçilerine ödenmesi bekleniyor. Kadroya geçen taşeron işçiler de, kamu işçisi statüsünde oldukları için bu yıl da, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ilave tediyeden yararlanacak. Ağustos ve aralık ayında da kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediyeleri ödenecek.

HANGİ KESİNTİLER VAR?

Bu çerçevede ilave tediye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Ayrıca damga vergisi kesintisi de yapılıyor. 31 Mayıs’ta yapılan ikinci taksit ödemeleriyle kamu işçilerinin ilave tediyelerinin iki taksidi tamamlandı.

BELEDİYELERE AİT ŞİRKETLER KAPSAMDA DEĞİL

Kanuna göre, belediyelere bağlı teşekküllerde çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Bu çerçevede belediyede çalışan işçilere ve belediyeye bağlı teşekkül olan İETT gibi kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Belediyelere ait şirketlerde çalışan işçilere ise kanun uyarınca ilave tediye ödenmiyor. Bu nedenle belediyeye ait şirketlere geçişi yapılan taşeron işçiler de ilave tediye alamıyor.