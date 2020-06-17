İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Pandemi işten çıkarma yasağı bitiyor mu?

İşten çıkarma yasağı son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkaran yasağının uzatılıp uzatılmayacağını açıkladı. Koronavirüs salgını sürecinde çalışanı koruyan işten çıkarma yasağı yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti."

BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI

"Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık."

"(3.faz sosyal yardım desteği) 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor."

"3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız."

"Nakdi Ücret Desteği'nde şu anda 1 milyon 358 bin rakamına ulaştık, 1 milyar 700 milyon lirayı geçmiş durumda."

"10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti."

"(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz."