Son dakika haberi: Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

Kurumsal kredi faiz oranlarını aylık yüzde 13 - yüzde 15.5 aralığına kadar indiren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35'e düşürdü.

Konut kredilerinde 500 bin lira ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1.19 olarak belirleyen Ziraat Bankası, 500 bin lira altındaki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uyguluyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 faiz oranı uygulayacak.

Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası'nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye "isbank.com.tr", "0850 724 0 724" Telefon Şubesi ve tüm İş Bankası şubelerinden ulaşılabiliyor.

(DHA)