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  3. Bakan Pekcan açıkladı: İhracat şubat ayında yüzde 2.31 arttı

Bakan Pekcan açıkladı: İhracat şubat ayında yüzde 2.31 arttı

Bakan Pekcan açıkladı: İhracat şubat ayında yüzde 2.31 arttı

Ticaret Bakanı Pekcan "İhracat şubatta yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar oldu. İthalat yuzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu" açıklaması yaptı.

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubatta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatın da yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Şubatta dış ticaret hacmi yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83'e yükseldi.

Pekcan "2019'da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir" ifadesini kullandı.


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