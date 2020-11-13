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13 Kasım 2020 Cuma 10:39 | Son Güncelleme:

Sondaj gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor

Sondaj gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor

Üçüncü sondaj gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor. Filyos Limanı için bugün demir alacak.

Fatih ve Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemimiz olan Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Karadeniz'de Kanuni Devri' etiketi ile açıklama yaptı.

Dönmez, "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor. Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak" dedi. 

Bakan Dönmez, paylaşımında 'Kanuni' sondaj gemisinin görüntülerine de yer verdi. 

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