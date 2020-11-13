Fatih ve Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemimiz olan Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Karadeniz'de Kanuni Devri' etiketi ile açıklama yaptı.

Dönmez, "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor. Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak" dedi.

Bakan Dönmez, paylaşımında 'Kanuni' sondaj gemisinin görüntülerine de yer verdi.