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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı! Altında taksit sayısı arttırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Altında taksit sayısı arttırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Altında taksit sayısı arttırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre perakende işletmelerin kuyum satışlarında taksit sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarılma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 'dört' ibaresi 'sekiz' olarak değiştirilmiştir" denildi.


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